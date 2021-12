Dieser Vertrag ist für beide Seiten das sichtbare Zeichen für einen Schritt in Richtung Zukunft: Die „Nummer 1“ der bei Steyr Automotive produzierten Elektro-Busse soll bald schon auf Steyrs Straßen fahren. Bürgermeister Markus Vogl unterzeichnete gemeinsam mit Stadtbetriebe-Chef Peter Hochgatterer und dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Steyr Automotive, Siegfried Wolf, eine Absichtserklärung zum Ankauf des ersten eCITY.6.

Über den Kaufpreis herrscht noch Stillschweigen, es ist aber ein laut Vogl „angemessener“. Im Echtbetrieb im Einsatz zu sehen sein wird das sechs Meter lange, für maximal 22 Fahrgäste ausgelegte Premierenfahrzeug in barrierefreier Niederflur-Ausführung frühestens im zweiten oder dritten Quartal 2022. Vorerst werden noch bis Mitte Februar die genauen Ausstattungswünsche definiert.

„Für die Stadt ist der Umstieg auf die Elektromobilität des öffentlichen Verkehrs ein weiterer Schritt zur nachhaltigen Energiepolitik“, sagt Vogl. Natürlich sei für die Beschaffungen ein bestes Kosten-Nutzen-Verhältnis bei Top-Technologie wesentliches Kriterium. Es sei „eine besondere Freude, die Möglichkeit zu haben, ein Produkt, das all diese Voraussetzungen erfüllt und noch dazu aus standorteigener Produktion stammt, zu erwerben“.

Geplant sei der Einsatz des neuen eCITY.6 vor allem auf den Randlinien wie Waldrand- oder Schlüsselhofsiedlung, ebenso in sensiblen Wohngebieten wie etwa in Steyrdorf.

Busse bis 18 Meter Länge

Bei Steyr Automotive sollen künftig Elektro-Busse mit einer Länge von sechs bis 18 Metern erzeugt werden. Aufgebaut wird auf seit Jahren in Russland erprobten und betriebenen Modellen. Die Busse werden in modularer Bauweise gefertigt, die den neuen Anforderungen des europäischen Marktes von „Zero Emission“ entsprechen. Die Kleinserienfertigung soll in Steyr bereits Ende des kommenden Jahres anlaufen.

Siegfried Wolf: „Ich freue mich sehr, dass wir bald als österreichischer Player den heimischen und europäischen Markt mit wettbewerbsfähigen Fahrzeugen für eine moderne Infrastruktur beliefern können.“