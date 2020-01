Wolferns Feuerwehr unterstützt Projekt in Albanien

Bei der Wolferner Feuerwehr hat die alte Einsatzbekleidung nach Jahren ausgedient. Nun erhielten die Kameraden nach längerer Planungsphase die neue Ausrüstung, durch die auch die Sicherheit der Einsatzkräfte deutlich gesteigert und der Tragekomfort deutlich erhöht werden kann.

Die ausgediente Einsatzbekleidung wurde gemeinsam mit dem nicht mehr in Verwendung befindlichen hydraulischen Rettungsgerät an ein Hilfsprojekt nach Albanien gespendet. „So können wir ein wichtiges Projekt zur Gründung Freiwilliger Feuerwehren in Albanien unterstützen“, sagt Bernhard Rieger, Schriftführer der Freiwilligen Feuerwehr Wolfern.