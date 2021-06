Wolf kauft MAN: Das Vertrauen der Arbeiter ist im Preis nicht dabei

Bereits in den Mittagsstunden war die Unruhe in den Büros und Werkshallen am Steyrer MAN-Standort gewachsen. Vor den Einfahrtstoren am Fuße der Ennsleite hatten plötzlich TV-Teams damit begonnen, ihre Kameras aufzubauen. Kurz nach 14 Uhr kam dann die offizielle Mitteilung, dass Siegfried Wolfs WSA das Steyrer MAN-Werk übernimmt, rund eine Stunde zuvor war die Botschaft bereits online auf nachrichten.at zu lesen gewesen.