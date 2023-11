Wohnung brannte in Molln: 25-Jähriger erlitt Verbrennungen

Samstagfrüh war in der Wohnung eines Zweifamilienhauses in Molln aus noch unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Gegen 5:10 Uhr wurde der 25-jährige Bewohner wach. Zu diesem Zeitpunkt brannte es bereits im Fußbereich seines Bettes. Der Mann floh aus seiner Wohnung und rannte zu einem Nachbarn, der die Feuerwehr alarmierte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Die Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Haus verhindern und den Brand schnell löschen.

Der 25-Jährige wurde mit leichten Verbrennungen am rechten Bein und Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht. Insgesamt waren vier Feuerwehren mit 60 Helfern im Einsatz. Ein Sachverständiger der Brandverhütungsstelle und der Bezirksbrandermittler werden im Laufe des Tages die Brandursache ermitteln.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper