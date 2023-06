"Wohnen im Dialog": Neues Büro in Steyr

Eröffnet wurden das Büro und das Fest von Bürgermeister Markus Vogl und von Vizebürgermeister Michael Schodermayr, der dabei auch in seiner Funktion als Vorsitzender der Volkshilfe Oberösterreich agierte. Beide wiesen in ihren Reden auf die Notwendigkeit des Projektes "Wohnen im Dialog" in Steyr hin.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von "Wohnen im Dialog" sind bestrebt, das Zusammenleben von Menschen zu verbessern und die Lebensqualität zu steigern. Mit Bewohnern und Partnern werden etwa Gemeinschaftsgärten angelegt, Kochabende und Siedlungsfeste ausgerichtet.

