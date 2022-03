Wohnanlage für Mieter mit besonderen Bedürfnissen

Frauenhäuser und Behindertenwohnheime liegen in vielen Städten doch irgendwie disloziert, in einer gewissen Abgeschiedenheit etwas abseits vom Schuss. Bei der Umsiedlung der zwei Einrichtungen auf den Steyrer Tabor ist genau das Gegenteil der Fall und auch von der Stadtplanung so beabsichtigt. Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Steyr (GWG) plant gleich neben dem Alten- und Pflegeheim auf dem Tabor auf etwa 7000 Quadratmetern ein großes Wohnprojekt in erster Linie für Menschen, die bei der Bewältigung ihres Alltages auch Unterstützung brauchen. In Nachbarschaft dazu, geradezu Tür an Tür, werden auch Frauenhaus und Wohnstellen der Lebenshilfe errichtet. Die Würfel und Quader, deren Flachdächer begrünt werden, werden in das Grätzel wie normale Mietshäuser eingegliedert, wie man den Plänen des Linzer Architektur-Büros "Tp3" entnehmen kann, das den Wettbewerb gewonnen hat.

Sozialstadtrat Michael Schodermayr (SP) war die Nachbarschaft wichtig: "Die Nähe schafft bei der Betreuung Synergien." Insbesondere für die mobilen Hilfsdienste würde die räumliche Nähe ihrer Patienten Vorteile bringen. Neben der vereinfachten medizinischen Versorgung sieht Schodermayr auch mit der Neuanlage mehr Gemeinschaftsleben in der Nachbarschaft gegeben, insbesondere auch mit Blick auf die Bewohner des Frauenhauses, das dann in einer ganz "normalen" Siedlung steht.

Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) erklärte, dass bis 2027 in Oberösterreich durchschnittlich 100 zusätzliche Wohnplätze pro Jahr für Menschen mit Beeinträchtigungen entstünden. Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) sah die Landesfördergelder, die auch dem Projekt auf dem Steyrer Tabor zugewiesen worden waren, gut angelegt: "Es wird eine große Gemeinschaft innerhalb der gesamten Bewohnerschaft entstehen, die für alle dort lebenden Menschen eine Bereicherung ist."