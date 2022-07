Am Donnerstag wird im Steyrer Gemeinderat der aktuelle Rechnungsabschluss der Stadt präsentiert. Neos und Grüne nehmen dies zum Anlass, einen genaueren Blick auf die Steyrer Fraktionsförderung zu werfen. In dieser Wahlperiode sollen laut Gemeinderatsbeschluss vom Jänner rund 700.000 Euro, ohne die jährlich fällige Indexanpassung derzeit exakt 682.800 Euro, an die sechs im Gemeinderat vertretenen Parteien ausgeschüttet werden.