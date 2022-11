Wölfe spielen für einen Rollstuhl-Lift

Im Bubenalter waren Christian und Nick Jurik die lautesten Fans auf der Tribüne der Amstettner Eishalle, sprangen doch ihre großen Brüder Milan und Michael bei den Amstettner Wölfen in der Kampfmannschaft über die Bande. Jetzt sind die Zwillinge erwachsen und Asse im ebenso harten Rollstuhl-Rugbysport.

Zu Hause in Waldhausen steht für die Brüder, die seit Geburt durch spastische Lähmungen an den Beinen beeinträchtigt sind, der Einbau eines Rollstuhl-Liftes in ihrem Haus an. Das kostet natürlich jede Menge Geld, weshalb die Amstettner Eishockeycracks jetzt mithelfen: Beim morgigen Meisterschaftsspiel in der NÖ. Eishockey-Landesliga um 19.30 Uhr in der Amstettner Eishalle wird nicht nur der Erlös der Eintrittskarten und des Vereinsbuffets für den Lifteinbau gespendet, sondern auch eine große Tombola organisiert.

Die Gewinnaussichten an dem Abend sind nicht nur für das Publikum in der Eishalle groß: Die Amstettner Wölfe sind im ersten Ligaspiel der noch jungen Saison mit 12:2 (4:2, 2:0, 6:0) über den EHC Tulln Hummels hinweggefegt. Auch gegen den UEC "Dragons" Mödling gelten die Mostviertler als Favoriten, die vergangene Saison noch in der Wiener Regionalliga spielten.