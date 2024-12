Wölfe gewannen Derby zum Jubiläum

Die Amstettner Wölfe waren am Wochenende zum 30-jährigen Vereinsjubiläum in Feierlaune und auch die Steyrer Panther trugen im Ligaderby der 1. OÖ Liwest Eishockeyliga zur Feststimmung bei. Sechsmal wurde ein Spieler der Steyrer in die Kühlbox weggesperrt, und die Wölfe unter ihrem neuen Trainer Philip Fehringer verwandelten drei Powerplays in Tore. Das effektive Überzahlspiel war die halbe Miete für den klaren 7:2 (1:1, 3:1, 3:0)-Heimsieg. Man of the Match war Paul Holzer, der gleich drei Tore zur Revanche der Mostviertler beitrug, die zuletzt 3:4 in Steyr verloren hatten.

