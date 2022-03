Wo Not auf Hilfsbereitschaft trifft: Die Stadthalle Steyr als Oase des Friedens

"Für uns gibt es kein Müssen, sondern nur ein Dürfen", sagt Franz Hackl vom Roten Kreuz. Er begleitet uns beim Rundgang durch das Notquartier für Ukraine-Flüchtlinge in der Stadthalle Steyr. 176 Frauen und Kinder bis hinab zum Säugling sind in der Nacht auf Freitag mit Bussen eingetroffen, auf der Flucht vor Chaos und Zerstörung in ihrer Heimat.