Labrador "Elly" von Kleinkraftwerk "verschluckt"

Ich musste mich nach 12,5 Jahren von meinen Liebling Toby verabschieden und das schmerzt so tief, es hat mir alle Verluste der lieben Menschen in meinem Leben aufgerufen und er hat mir gezeigt, wie man von dieser Welt geht und Toby wurde mir Vorbild! Diese Geschichte hat mich berührt und leider ist die Hoffnung nicht aufgegangen! Selbst durch Erfahrungen am LvGh, weil ich Toby die größte Freiheit gegeben wollte was nur möglich war und auch gewonnen habe, so dürfen die Hunde, die schwimmen gehen, von der Leine gelöst werden und dürfen frei schwimmen! Wie viele Meter dann die Hunde aus dem Wasser kommend am Ufer noch frei laufen dürfen, hat der Gesetzgeber noch nicht bestimmt! Das Unglück war, das Ansaugrohr hatte ein durch die Natur beschädigtes Gitter und jetzt sind wir im Raum des Schicksals, indem wir und alle Lebewesen ausgeliefert sind! RIP liebe Elly, grüß mir Toby!