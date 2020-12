Wo in der Region Steyr-Kirchdorf die Antigen-Massentests angeboten werden

Während seit zwei Tagen klar ist, wer ab kommender Woche aus dem verschärften Lockdown heraus und seine Tätigkeit wieder aufnehmen darf, laufen die Vorbereitungen in Oberösterreich auf Hochtouren, was den Antigen-Massentest von Freitag, 11., bis Montag, 14. Dezember, betrifft. 136 Standorte sind im gesamten Bundesland geplant, zwei davon in Steyr, vier in Steyr-Land und fünf im Bezirk Kirchdorf.

Für die Testserie in der Stadt Steyr koordiniert Urban Schneeweiß, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes, die Suche nach medizinischem Personal. In Summe sind hier im Stadtsaal und in der Stadthalle am Tabor 15 Testlinien geplant, für die jeden Tag 30 Personen für die Abnahme der Abstriche benötigt werden.

Suche nach Testpersonal

„Noch haben wir die nötige Anzahl noch nicht beisammen, ich bin aber zuversichtlich, dass wir diese Aufgabe kompetent erfüllen können“, sagt Schneeweiß. Gesucht werden vor allem Diplom-Krankenschwestern, Medizinstudenten und Sanitäter, da in der Ärzteschaft alleine die benötigte Anzahl an Testpersonal nicht verfügbar ist. Vom Roten Kreuz wurden daher auch schon alle Mitarbeiter angeschrieben, sich für diese Aufgabe zu melden. Schneeweiß: „Morgen Abend ist die Deadline, dann wissen wir mehr. Es erhält aber jeder, je nach eigener Qualifikation, eine entsprechende Einschulung.“

Einer, der alle vier Tage bei den Massentests im Einsatz sein wird, ist Sozial- und Gesundheitsstadtrat Michael Schodermayr, im Zivilberuf praktischer Arzt im Münichholz: „Es wird kein Allheilmittel sein, aber wir werden die Dunkelziffer erfahren.“ Fakt sei aber, dass diese Massentests nur dann erfolgreich im Kampf gegen die Pandemie sein können, wenn sie richtig und wiederholt durchgeführt werden und wenn sich möglichst viele daran beteiligen.

In den Bezirken Amstetten und Waidhofen wird so wie überall in Niederösterreich am 12. und 13. Dezember getestet, hier aber in praktisch allen Gemeinden.

Teststandorte in Steyr

Stadtsaal Steyr

(5 Testlinien)

Stadthalle Steyr am Tabor

(10 Testlinien)

Teststandorte

in Steyr-Land

Bad Hall: Turnhalle (7 Testlinien)

Garsten: Veranstaltungszentrum (5 Testlinien)

Sierning: NMS-Turnsaal (7 Testlinien)

Weyer: Turnhalle des Turnvereins (5 Testlinien)

Standorte in Kirchdorf

Kirchdorf: Stadthalle (6 Testlinien)

Kremsmünster: Bezirkssporthalle (6 Testlinien)

Molln: Nationalparkzentrum (3 Testlinien)

Pettenbach: Sporthalle Schulzentrum (3 Testlinien)

Windischgarsten: Kulturhaus Römerfeld (6 Testlinien)

Urban Schneeweiß, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes

