"Wo ich alljährlich so gerne weile": Die Lieblingsplätze Bruckners in Steyr

Im kommenden Jahr steht Oberösterreich im Zeichen Anton Bruckners: Der 200. Geburtstag des österreichischen Komponisten der Romantik wird in zahlreichen Orten, darunter auch in der Stadt Steyr, gefeiert. Geboren wurde Bruckner am 4. September 1824 in Ansfelden als ältestes von elf Kindern eines Lehrers und seiner in Neuzeug-Letten aufgewachsenen Mutter, am 11. Oktober 1896 starb er in Wien. In den 72 Jahren dazwischen hinterließ er neben seiner unvergesslichen Musik auch zahlreiche Spuren,