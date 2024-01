"Wo ich alljährlich so gerne weile": Bruckners Steyr

Gestern dirigierte Christian Thielemann mit der "Quadrille, WAB 121" auf dem Pult des Neujahrskonzertes der Wiener Philharmoniker erstmals ein Werk des Komponisten Anton Bruckner, dessen Geburtstag sich heuer zum 200. Mal jährt und der damit heuer ein musikalischer Jahresregent ist. Wenig bekannt wie die Tanzmusik des "Musikanten Gottes" sind auch die Episoden von dessen zahlreichen Sommeraufenthalten in Steyr, wo er sich fernab der Großstadthektik von Wien in der Idylle der Mittelalterstadt nicht nur dem Komponieren hingab.

Zwei Ausstellungen im alten Mesnerhaus bei der Stadtpfarrkirche und im Stadtmuseum, die am selben Vormittag am 13. April in einem einstündigen Zeitintervall eröffnet werden, widmen sich den zwanzig Sommern, die Bruckner dank der Zuwendung des "Steyr Konsortiums" in der Stadt verbracht hat. Es waren nicht nur Meilensteine in der Musikgeschichte, die Bruckner hier gesetzt hatte, als er etwa die Skizze zu seiner 8. Sinfonie 1885 mit dem Vermerk "Halleluja!" abgeschlossen hatte. Die Kuratoren der beiden Ausstellungen – jene mit dem Titel "UN#ERHÖRT, dieser Bruckner!" im Stadtmuseum wird gleich zwei Jahre lang bis zum 30. Dezember 2026 gezeigt –, Musikschuldirektor Martin L. Fiala und Fremdenführer Wolfgang Hack, bringen auch Bruckners Einbettung im Steyrer Gesellschaftsleben wieder in Erinnerung. Der Künstler, ein tiefgläubiger Mann, dem eine Familie nicht gegönnt war, ein Selbstzweifler, der seine Meisterwerke nach den Meinungen von Kritikern immer wieder überarbeitete, genoss in Steyr großes Ansehen. Bürgermeister Georg Pointner wurde als einer seiner Weggefährten bezeichnet, und auch mit dem Fabrikanten Josef Werndl war Bruckner besser bekannt.

Hack fand im Fundus der Stadt sogar ein altes Klavier, an dem Bruckner im Pfarrhaus nachweislich seine achte und neunte Sinfonie komponierte. Fiala stieß in seinen Nachforschungen auch auf bislang kaum bekannte Schöpfungen Bruckners, etwa eine Komposition "Die Rose", die einen gewissen Bezug auf die Nachbargemeinde Sierning aufweist. In dem Netzwerk in Steyr, dem er angehörte, stand Bruckner auch bei der Gründung an der Wiege des Gesangsvereines der "Liedertafel Steyr". Ein Kuriosum ist, dass eine Locke von Bruckners Haupt eingerahmt in der "Burg" der Steyrer Schlaraffia an der Wand des Klublokals hängt. Bruckner hatte einst den Steyrer Barbier Josef Stöger aufgefordert, dieser möge ihm "ohne Schneidemaschine" die Haare abzwacken. "Fahren S’ ab mit dem Zeug", soll der für seinen Glatzkopf berühmte Komponist seinem Frisör in Steyr gesagt haben. Neben den zwei Ausstellungen wird des großen Tondichters, der die Stadt als jenen Ort beschrieb "wo ich alljährlich so gerne weile", mit einem Reigen von Chor- und Orchesterkonzerten in der Marienkirche, Stadtpfarrkirche und im Stadttheater das ganze Bruckner-Jahr über gedacht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer