"Wo i geh und steh": 175. Todestag Anton Schossers

Federführend gestaltet wurde die Messe vom Anton-Schosser-Quartett. Die gleichnamige Anton-Schosser-Hütte auf der Hohen Dirn ist vielen Wanderern ein Begriff und weiter über das Ennstal hinaus bekannt. Wer der Namenspatron der Schutzhütte war, wissen hingegen nur Insider. Schosser kam am 7. Juni 1801 zur Welt. Die Zeit war von Angst und Not geprägt, etwa von den Franzosenkriegen und Hungersnöten. Zudem war Schosser von Kindesbeinen an kränklich. Er stammte aus einer Nagelschmiedfamilie,