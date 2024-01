Wissenschaftsbotschafterin an der Volksschule Gleink

Agnes Mittermayr besuchte kurz vor Weihnachten in ihrer Funktion als Wissenschaftsbotschafterin von OeAD Young Science die Volksschule Gleink. An der Bildungseinrichtung informierte sie rund um ihr Forschungsfeld "Marine Nahrungsnetze" und berichtete den jungen Zuhörern auch über ihren beruflichen Werdegang.

Sie arbeitet zurzeit als Forscherin am Center for Coastal Studies, Provincetown, USA und verband den Besuch an der VS Gleink mit einem Heimatbesuch in Österreich. Die Wissenschafterin erklärte den Schülern und Schülerinnen der 3. und 4. Klasse der VS Gleink in spannenden Einheiten das Nahrungsnetz im Meer und bildete dieses mit den Kindern nach. Sie selbst war dabei das Plankton, die Kinder stellten ganz unterschiedliche Meeresbewohner dar.

Die wissbegierigen Schüler und Schülerinnen konnten der Meeresbiologin viele Fragen stellen und bekamen darauf wissenschaftlich fundierte und doch verständliche Antworten. Die Pädagoginnen der VS Gleink hatten sich um eine Wissensbotschafterin bemüht, um auch Mädchen davon zu überzeugen, dass Frauen erfolgreich in der Wissenschaft tätig sein können. Dafür braucht es vor allem auch Vorbilder, die genau das vorleben. Schülerinnen und Schüler haben bei dem Projekt "Wissenschaftsbotschafter" die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an Forschende zu stellen und Einblicke in deren Arbeitsalltag zu erhalten. Die Initiative ist Teil des "Zehn-Punkte-Programms zur Stärkung des Vertrauens in Wissenschaft und Demokratie in Österreich".

