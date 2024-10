Wirtschaftsbund will mit den vier Impulstagen die Stadt stärken

STEYR. Es sind Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden mit teils hochkarätigen Ideengebern und Experten, die von Dienstag, 15. Oktober, bis Donnerstag, 24. Oktober, im "Ontop360" des Hartlauer-Hauses am Stadtplatz (ehemaliges Dachcafé) auf dem Programm stehen. Der neue Vorstand des Wirtschaftsbundes rund um Obfrau Bettina Stelzer-Wögerer will mit vier Themenschwerpunkten an den vier Impulstagen dem Wirtschaftsstandort Steyr neuen Schub geben: "Wir vom Wirtschaftsbund Steyr haben uns zum Ziel gesetzt, Steyr als attraktive Unternehmer- und Arbeitgeberstadt zu positionieren." Dazu brauche es ein lebendiges, innovatives und den Bedürfnissen der Menschen entsprechendes Leben in der Innenstadt und allen Stadtteilen.

Neueste Trends

Die Impulstage bieten eine Plattform, um die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. In einer Zeit, in der sich Märkte und Technologien rasant verändern, ist es entscheidend, dass Unternehmen und Führungskräfte Zugang zu neuesten Trends, Ideen und Best Practices erhalten. Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovation sollen jene Impulse geben, die zu neuen Geschäftsfeldern führen, die die Wettbewerbsfähigkeit steigern und um Anpassungsstrategien an sich verändernde Marktbedingungen zu entwickeln.

Wie wird die Stadt belebt?

Die Veranstaltungsreihe beginnt morgen, Dienstag, um 18.30 Uhr mit dem OÖ. Trendradar, einem Vortrag von Johann Lefenda, Leiter der Abteilung Trends und Innovationen des Landes OÖ.

Am Donnerstag, 17. Oktober, folgen von 8.30 bis 10 Uhr Impulsvorträge mit Diskussionsrunden zu Gründer- und Ideenszene sowie Fach- und Arbeitskräfte. Referenten sind Lukas Krainz (Vereinsplaner.at), der Steyrer AMS-Chef Peter Hrubant, Manfred Luger von Business Upper Austria und Christian Stempel, BMW Expat.

Am Dienstag, 22. Oktober, geht es von 8.30 bis 10 Uhr weiter mit Stadtbelebung: das Stadtzentrum als Bildungs- und Studentenstadt. Die Impulsvorträge kommen von Fabian Mayr (FH) zum Studentenleben, dem Steyrer FH-Dekan Heimo Losbichler, Leiter des Studiengangs Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement, Architekt Michael Obermair und Stefanie Schurich, der Geschäftsführerin des Siebensternehauses.

Bei der Abschlussveranstaltung am Donnerstag, 24. Oktober, ab 18.30 Uhr werden Umfrageergebnisse präsentiert, Lehren aus den Impulsvorträgen gezogen und konkrete Maßnahmen mit Paul Eiselsberg von IMAS International besprochen. (win)

Anmeldung zu den Impulstagen unter www.wb-steyr.at

