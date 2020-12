Wirt am Platzl erkochte 5000 Spenden-Euro

Nach dem OÖN-Bericht über seine Charity-Aktion für eine notleidende Garstner Familie habe sein Telefon vier Tage lang beinahe ununterbrochen geläutet, sagt Lorenzo Hamdan, der Wirt am Platzl. Als Dank an den Zusammenhalt der Gesellschaft während der Corona-Krise hatte der 23-jährige Gastronom diese Idee geboren: Wer am 22. Dezember ein Essen bei ihm im Lokal abholt, zahlt nichts und kann im Gegenzug spenden, was er will.

„Es war überwältigend und hat unsere Kapazitäten gesprengt. Die Küchencrew unter der Regie meines Vaters Majed war am Limit“, sagt Hamdan. Insgesamt seien 240 Bestellungen hungriger und spendenfreudiger Gäste eingegangen, mehr sei nicht möglich gewesen. Dafür kann sich der Erfolg der Charity-Aktion sehen lassen: „Danke! Wir haben 4988,70 Euro eingenommen, die in den kommenden Tagen gemeinsam mit Bürgermeister Anton Silber übergeben werden“, sagt Lorenzo Hamdan.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at