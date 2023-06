Wird Steyr dem Radverkehr endlich Vorrang geben?

Die Pädagogin und zweifache Mutter Lena Hampl erledigt mittlerweile so gut wie all ihre Wege in Steyr per Rad.

Es ist ein ehrgeiziges Ziel, das sich der Steyrer Gemeinderat per Grundsatzbeschluss in seiner jüngsten Gemeinderatssitzung auferlegt hat: Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil der Radfahrer am innerstädtischen Verkehrsaufkommen von aktuell rund 3,9 Prozent auf zwölf Prozent steigen. Zudem solle der "Fußgängeranteil grundsätzlich gesteigert werden", sagt Verkehrsstadträtin Judith Ringer (VP). Den Weg dorthin sollen verbesserte Radanbindungen mit den Umlandgemeinden sowie ein beschleunigter Bau von Radwegen entlang der Hauptrouten ebnen. Weiteres Ziel ist die Entschärfung von Gefahrenstellen für Radfahrer und Fußgänger. Eine intensivere Bewusstseinsbildung und die klare Ausrichtung der Planungsstandards auf Kinder und Jugendliche werden wesentliche Schritte sein. "Es ist wichtig, dass wir als Stadt die Voraussetzung schaffen, eine neue Form der Mobilität im Alltag zu leben", sagt Ringer.

Worte, die bei Lena Hampl von der Radlobby Steyr wie Honig die Kehle hinabrinnen müssten. "Ich wünsche mir von der Politik mehr Mut und Weitblick", sagt die 38-jährige Lehrerin und zweifache Mutter: "Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein lückenloses, gut sichtbares, vor allem sicheres Radwegenetz erforderlich, damit das Rad eine zusätzliche Option oder echte Alternative zum Auto darstellt."

Erst wenn man sein zehnjähriges Kind mit gutem Gewissen durch die Stadt radeln lassen könne, sei ein Radweg sicher. Zudem würde dies auch zur Entlastung vieler Eltern führen, die dann ihre Kinder nicht mehr zur Schule oder zu Freunden fahren müssten.

Angebot für Alltagsradler

"Eine Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer bringt auch eine Verbesserung für Autofahrer mit sich", argumentiert Hampl. Laut Studien seien rund 60 Prozent der Bevölkerung sogenannte "Besorgte", die zwar gerne mit dem Rad fahren würden, bei denen jedoch die Angst ein ständiger Begleiter im Straßenverkehr sei.

"Unser zweites Ziel ist es, mehr Steyrer zu Alltagsradlern zu machen", sagt Hampl. Neben den Vorteilen wie geistiger und körperlicher Fitness sowie Geldersparnis seien es vor allem die kurzen Distanzen, die Steyr attraktiv für Radfahrer machen würden. Die Topografie der Stadt sei aufgrund des steig steigenden Anteils an E-Bikes mittlerweile kein Problem mehr.

"Ich habe im Vorjahr mein Auto verkauft und es funktioniert", sagt die Lehrerin. Seither sei sie vor allem per Rad und mit der Stadtbus-Jahreskarte mobil, fallweise leiht sie sich aber auch ein Auto aus.

Großer Aufholbedarf

Steyr habe jedoch nicht nur bei den Radwegen selbst großen Aufholbedarf: "Wenn ich den Radständer bei meinem nächsten Lebensmittelgeschäft nutzen will, kann ich mit meinem Radanhänger, in dem die Kinder mitfahren, nur so parken, dass der Anhänger auf die Fahrbahn der Autos ragt", sagt Hampl.

Dass die radfreundliche Stadt möglich sei, zeige der Blick über den Tellerrand: "Ich denke da an Städte wie Freiburg, Münster, Amsterdam, aber auch Salzburg oder Lustenau, die schon sehr weit sind", sagt die 38-Jährige: "Dort spielt das Rad eine große Rolle, weil eben die Infrastruktur entsprechend ausgebaut ist."

In Steyr sei das Radnetz eher für das Freizeitradeln und nicht für das Alltagsradeln ausgelegt: "Die wesentlichen Verbindungen zu den Schulen und den großen Arbeitgebern wie BMW, SKF oder dem Krankenhaus sollten durchgehend, sichtbar und sicher sein." Fernziel sei die 15-Minuten-Stadt: Die Erreichbarkeit der wichtigsten Einrichtungen per Rad und zu Fuß innerhalb dieser Zeitspanne.

Bei einem Radtag mit der SP-Fraktion Mitte Juni will die Radlobby die Politik sensibilisieren und dabei auf zahlreiche Schwachstellen in der Stadt hinweisen.

Wer sich bei der Radlobby engagieren will: Treffen finden jeden dritten Dienstag im Monat, meist im Gasthaus Schwechater, statt.

Serie „Alltagsradler“

In den kommenden Wochen werden wir in der Steyrer Zeitung regelmäßig Menschen vorstellen, die in ihrem Alltag bereits immer wieder durch die Stadt radeln und aufs Auto verzichten. Und wir werden über ihre Gründe dafür, die Vorteile, aber auch über die noch vorhandenen Probleme als Radfahrer schreiben.

