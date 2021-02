Das vierte Gastspiel einer Landesschau in Steyr steht aktuell unter keinem guten Stern. Die baulichen Vorarbeiten in der Stadt wurden zwar perfekt abgeschlossen, ebenso läuft die wissenschaftliche Expertise unter der Federführung von Herta Neiß und Michael John auf Hochtouren. Allerdings krankt die Landesausstellung mit dem Thema "Arbeit, Wohlstand, Macht" am Coronavirus: Noch steht nicht fest, ob und in welchem Ausmaß Besucher zugelassen werden können.