Wird der Tabor zur Stauzone? Noch gibt es keinen „Hey“-Notfallplan

STEYR. Nicht nur am Donnerstag, 11. April, wenn das neue Einkaufszentrum „Hey! Steyr“ seine Pforten öffnet, wird deutlich mehr Verkehr rund um den Ennserknoten erwartet.

Jahrelang hatten die Anwohner des Ennserknotens am Tabor über die Verkehrsflut vor ihren Fenstern gejammert, bis der Umbau dem Stauchaos ein Ende bereitete. Nun fürchten die Anrainer am Tabor neuerlich ein sich anbahnendes Verkehrschaos. Grund dafür: Am Donnerstag sperrt das neue Einkaufszentrum „Hey“ auf.

„Wir werden einmal ein paar Tage abwarten und schauen, wie sich der Verkehr wirklich entwickelt“, sagt dazu Steyrs Stadtpolizeikommandant Christian Moser. „Aber natürlich erwarten wir ein deutlich stärkeres Verkehrsaufkommen.“ Allerdings nicht nur an den Eröffnungstagen, sondern auch in den Wochen und Monaten danach.

Der Taborknoten sei bereits beim Umbau auf die zu erwartenden Verkehrsströme abgestimmt worden, beruhigt Steyrs Baudirektor Norbert Prantl: „Es könnte aber natürlich sein, dass es vom Posthofberg kommend zurückstaut.“

Abhilfe würden hier vermutlich eine längere Grünphase für Linksabbieger und eine Verlängerung der sehr kurzen Abbiegespur schaffen. Prantl: „Das ist Zukunftsmusik und mit dem aktuellen Fußgängerübergang nicht möglich.“

