"Wir wollen unterhalten und niemandem wehtun"

BAD HALL. Für Anton Bartak und Walter Kober soll Bad Haller Karneval nicht "narrisch guat" sein, sondern feine Klinge führen.

Die Schmäh-Brüder des Bad Haller Carnevals: Programmchef Anton Bartak und Präsident des BHCC Walter Kober. Bild: feh

Ernst Sieghartsleitner, Ternberger Autohändler und "Pomfüneberer" beim Bad Haller Carneval weiß, was er tut, wenn er Politikern im Fasching die Grabrede hält. Und einem Karnevalurgestein wie Fredi Gegenhuber braucht niemand einen Witz zu erklären, wenn er bei seiner Nummer "Was gibt es Neues" mit der Zeitung in der Hand einen Edelsager nach dem anderen aus dem Ärmel beutelt. Trotzdem wachen Programmchef Anton Bartak und Gildepräsident Walter Kober darüber, dass keine Lachrakete bei den Sitzungen falsch zündet.

OÖN: Die jungen Steyrer Kabarettistinnen Michaela Mekina und Pili Cela haben heuer als "Putzfrauen" die Schlussnummer und auch die Theatergruppe Neuzeug gehört bereits fix zum Ensemble. Nachwuchssorgen gibt es keine.

Kober: Es ist nicht immer leicht Klasse-Karnevalisten zu finden. Es ist nicht ein jeder geeignet, bei einem solchen Programm aufzutreten. Aber hier sind wir wirklich glücklich in Bad Hall. Früher war es insofern sogar leichter, weil nicht so viele aufgetreten sind und das Programm nicht so umfangreich war, sondern das hat sich auf eine Gruppe von Akteuren beschränkt, die mehrere Nummern auf der Bühne gebracht haben.

Jede Nummer durchläuft ja einen Werdungsprozess.

Bartak: Ich gehe mit jedem seinen Beitrag in Einzelgesprächen durch. Das Programm wird ja als Ganzes koordiniert und wir müssen Wiederholungen vermeiden. Dass ein Schmäh nicht zweimal kommt und dass die Themen verschieden sind von Nummer zu Nummer.

Keiner darf einfach reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist?

Bartak: Unsere Karnevalisten haben da schon selber ein gutes Gespür, was geht und was nicht geht, in der Hinsicht bedarf es weniger Eingriffe von uns. Wir wühlen nicht in der untersten Schublade, das ist einmal klar, und wir wollen ja niemanden wehtun, sondern die Leute zum Lachen bringen. Wir wollen unterhalten, aber sicher niemanden auf die Zehen steigen (lacht), außer vielleicht Politikern, die haben es eh nicht anders verdient.

Bei manchen Faschingssitzungen in Österreich wurden Büttenredner schon erwischt, Gags aus dem Internet abzuschreiben. Besonders häufig heimgesucht wird von den Abschreibern die Schüttelreimedatenbank von Miguel Herz-Kestranek.

Bartak: Miguel Herz-Kestranek ist eine ganz feine Adresse. Bei ihm zu klauen, ist feig. Einen alten Witz in einer Nummer toleriere ich ausnahmsweise, wenn er gut ist und hineinpasst. Aber natürlich schauen wir, dass wir neue Gags bringen, die vom Fasching in Bad Hall aus dann die Runde machen.

Wir haben eine Bundesregierung, die vor allem Harmonie nach außen tragen will, deren Botschaften einer Message Control unterliegen, und Politiker, die von Beratern gestylt werden.

Kober: Wir gehen auf politische Gegebenheiten ein, aber nicht in der Form wie sie in den Zeitungen stehen und im Fernsehen gesendet werden. Wir lassen uns mit den Mustern nicht fangen, weil wir die Dinge unmittelbar aus dem täglichen Leben betrachten.

Bartak: Übers Jahr gesehen könnte man den Politikern sogar raten, sie sollten ihre Berater unter uns in den Karnevalsgilden suchen.

Wie verhält es sich mit Extremtypen wie Donald Trump? Zerbricht da nicht jede Parodie an der Realität?

Bartak: Je schriller einer ist, umso mehr bietet sich dafür die Parodie an. Seltsamerweise machen uns solche Zeitgenossen das Handwerk leichter, auch wenn einem persönlich dabei schaudert.

Beim ORF_Fasching "Narrisch guat" sucht man den Bad Haller Carneval weiter vergeblich.

Kober: Ja, wir sind bewusst ausgestiegen. Sie wollten immer unsere Auftritte sehr stark beschneiden und ließen nur drinnen, was sie selber akzeptierten, und das geht gar nicht. Das würde unsere Nummern zerstören. Wir beschlossen, nicht mehr hinzufahren.

Bundesfunktionär Adi Mittendorfer vom BHCC kämpft für den Faschingdienstag als Feiertag.

Kober: Das war eine lustige Idee von ihm, wobei man im Vorhinein gewusst hat, das lässt sich nicht verwirklichen.

Bad Haller Carneval

100 Akteure: 100 Kabarettisten, Tänzer und Sänger bevölkern die Bühne beim BHCC, 50 ehrenamtliche Helfer besorgen die Technik dahinter.

Jahn-Turnhalle: Schauplatz der traditionellen Faschingssitzungen des Bad Haller Carnevalclubs (BHCC) ist die Jahn-Turnhalle im benachbarten Adlwang, das daher auch die gesamte Lustbarkeitsabgabe, etwa 9000 Euro, bekommt.

Ehrengäste: LH-Stv. Christine Haberlander kommt zur Premiere am 22.Februar, weiters angesagt haben sich LR Gerstorfer und LR Steinkellner.

