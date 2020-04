Die Stadt Steyr war bisher bei der Coronakrise ein Nebenschauplatz, sie zählt zu jenen Verwaltungsbezirken, in denen sich das Virus weitaus weniger ausbreitete als in manchen ländlichen Gebieten. Bürgermeister Gerald Hackl (SP) blickt nach ersten Lockerungen des bundesweiten Stillstandes darauf, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.