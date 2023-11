"Wir waren auf der letzten Rille unterwegs": Vorwärts-Lazarett feierte auswärts einen 2:1-Erfolg

"Nach diesem Sieg war unser Stolz auf die Leistung der Mannschaft noch ein Stück größer", sagt SKV-Trainer Markus Eitl nach dem 2:1-Auswärtserfolg des SK BMD Vorwärts Steyr in Weiz. Mit den beiden Innenverteidigern Stefan Goldnagl und Milan Ziric sowie Max Richter, Lukas Prokop, Jakob Kolb und Oliver Filip traten gleich sechs Stammspieler nicht mehr die Reise zur letzten Herbstpartie an.

Doch das Vorwärts-Lazarett wuchs gegen die nominell weitaus stärker besetzten Steirer einmal mehr über sich hinaus. Und das, obwohl einige Akteure mit von der Partie waren, die im Frühjahr noch in der 1. Klasse Ost gekickt hatten. "Wir waren wirklich auf der letzten Rille unterwegs", sagt Eitl, der in seiner Not Mittelfeldspieler Meriton Kabashaj als Abwehrchef in der Dreierkette aufs Feld schickte. Unbeeindruckt von seiner neuen Rolle bediente dieser Paul Staudinger bereits in der dritten Minute ideal und der schob zur frühen Vorwärts-Führung ein. Nur fünf Minuten später hatte Staudinger das 2:0 auf dem Fuß, sein Schuss klatschte jedoch ans Lattenkreuz. "Wir hätten auch deutlicher in Führung gehen können, leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt", sagt Eitl.

Nach der Pause wurde der für den verletzten Daniel Bilic eingewechselte Hamza Ech Cheikh knapp vor dem Strafraum gefoult, der Weizer Überltäter mit Rot in die Kabine geschickt (58.). Den anschließenden Freistoß von Kapitän Mirsad Sulejmanovic parierte der Tormann der Steirer, auch der Nachschuss von Alvaro Collazo fand nicht den Weg ins Tor. Ganz anders die Situation auf der Gegenseite: Eine Viertelstunde vor Spielende glückte Weiz durch Jan Ostermann aus dem Nichts der Ausgleich. Valerian Hüttner im Vorwärts-Tor war ohne Chance.

Die Rot-Weißen ließen sich im Herbstfinale allerdings nicht mehr die verdiente Butter vom Brot nehmen. "Die Steirer haben die Hände beim Jubel noch oben gehabt, da haben wir schon wieder nachgelegt", sagt Eitl. Staudinger, der in Weiz seine beste Saisonleistung zeigte, passte scharf zur Mitte und Ech Cheikh verwertete im Rutschen zum Siegestreffer (76.).

In den Schlussminuten hing zwar der neuerliche Ausgleich in der Luft, da Weiz alles nach vorne warf, doch die Steirer konnten auch ihre letzte Großchance in der Nachspielzeit nicht verwerten.

Vorwärts überwintert damit auf Rang vier mit 25 Punkten und einem Torverhältnis von 16:15 – nur einen Platz und vier Zähler hinter Titelfavorit Wels.

"Wir haben jetzt im Herbst ein richtig gutes Fundament für den weiteren Saisonverlauf gelegt", sagt Eitl, "darauf lässt sich aufbauen, vor allem auch, weil viele Spieler langfristige Verträge haben."

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner