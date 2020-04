Wann dürfen unsere Kinder wieder lernen und studieren lautete eine der wichtigsten Fragen am Ende meines gestrigen Tagebuchs. Nun, seit heute wissen wir: Ab Mitte Mai soll der Schulbetrieb wieder stufenweise hochgefahren werden. Und das wird nicht nur eine Erleichterung für viele Eltern, sondern auch für die meisten Kinder und Jugendlichen sein. So gerne werden sie wohl noch nie in die Schule geströmt sein, wage ich zu prophezeien.