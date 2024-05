"Wir müssen die Erde nicht retten. Wir sollten aufhören, sie kaputt zu machen"

Er war viele Jahre Leitautor des Klimaberichts des Weltklimarats der Vereinten Nationen, ist einer der weltweit einflussreichsten Klimaforscher und Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Der Südtiroler Glaziologe Georg Kaser (71) gastiert morgen, Donnerstag, um 19.30 Uhr auf Einladung der Klimainitiative "Da Huat brennt" bei freiem Eintritt im Museum Arbeitswelt im Steyrer Wehrgraben.

OÖN: Ich frage Sie gleich einmal ganz direkt: Wie viel Zeit haben wir noch?

Georg Kaser: In Zeit kann man das nicht angeben. Eigentlich müssen wir sagen: Wie viel Budget an CO2 haben wir noch? Daraus berechnet sich die Zeit. Wir haben nicht mehr viel. Wenn wir eine Zwei-Drittel-Chance einhalten wollen, das 1,5-Grad-Ziel zu halten, was eh schon fraglich wird, dann haben wir noch bis 2030, um auf CO2-Emissionen-Null zu kommen und bei den anderen Treibhausgase auch. Also mit kleinen Einsparungen spielt es sich nicht mehr. Da müssen wir schon sehr massiv eingreifen. Für zwei Grad Celsius, was schon das oberste Ende der Fahnenstange ist, haben wir noch zehn Jahre mehr. Aber solange wir vierzig Gigatonnen pro Jahr emittieren, werden diese paar hundert Gigatonnen, die wir noch haben, bald zu Ende sein.

Sie haben es gerade angesprochen: Das Paris-Ziel von 1,5 Grad. Das klingt für manche nach gar nicht so extrem viel. Warum ist es das dennoch?

Diese globalen Mitteltemperaturen sind ein Ausdruck der Änderung des gesamtenergetischen Zustands des Systems. Wir messen nur zwei Prozent dieser Energie, weil mehr als 90 Prozent geht in die Ozeane, der große Rest in die Eisschmelze und die Landoberfläche. Es sind gigantische Energiemengen, 380 mal 10 hoch 21 Joule, die wir alleine zwischen 1971 und 2020 ins System geholt haben. Das macht ganz, ganz viele Dinge, die sehr dramatisch sein werden, dann kippt vieles.

Es heißt, wenn der Permafrost auftaut, führt es unweigerlich zu einem extremen Kipppunkt.

In der kanadischen wie der sibirischen Arktis stecken große Mengen an Methangas. Das kann zu einer großen Beschleunigen der Erwärmung führen, wenn ich eine bisher schlummernde Quelle aufmache. Noch schlummert sie, aber irgendwann wird sie aufwachen. Die Arktis ist jetzt schon vier bis sechs Grad wärmer als vorindustriell, das globale Mittel ist knapp unter 1,5 Grad.

Europa ist schon darüber.

Alle Kontinente sind darüber, die erwärmen sich fast doppelt so stark wie die Ozeane. Europa hat das Problem, dass es nahe am Mittelmeer liegt, das ist so eine flache Schüssel Wasser, die sich nicht wirklich abkühlt. Mittel- und Südeuropa, Nordafrika und Kleinasien wird einer der großen Hotspots werden, wenn man sich die Schadensereignisse ansieht, die es ja jetzt schon gibt.

Wie wird sich unser Leben durch den Klimawandel weiter verändern?

Es hat sich in der Wahrnehmung schon sehr viel verändert. Etwa die Elektromobilität, die vor fünf, sechs Jahren noch skurril war, wenn das jemand gemacht hat. Mittlerweile gibt es viele, wenn auch nicht in der Menge wie erhofft. Dort, wo große Schadensereignisse waren und sind, etwa die großen Dürren im südlichen Afrika, die Überschwemmungen in Tansania, Kenia, Brasilien, der Türkei, Griechenland und Italien, die haben die Katastrophe schon hinter sich mit vielen Toten und dramatischen Änderungen. Aber global hat sich im Lebensumfeld nicht viel getan. Wenn wir es hinkriegen, die Treibhausgasemmissionen auf Null zu bringen, netto Null wenigstens, dann wird es eine Welt sein, in der wir technologisch, konsummäßig ganz anders, aber sehr gut leben. Sonst werden die Katastrophen im Stakkato über uns hereinbrechen.

Sehen Sie noch eine Chance, das alles noch zu stoppen?

Ja, aber geht es über zwei Grad hinaus, dann ist es eh nicht mehr zu stoppen, weil dann Rückkoppelungseffekte passieren. Aber wollen wir es stoppen, dann ist in allen Verhaltensszenarien drinnen, dass wir auch negative Emissionen beim CO2-Ausstoß in den nächsten zwanzig Jahren zusammenbringen müssen. Dafür gibt es viele kleine, tolle Ideen. Aber sie weisen enormen Energieaufwand auf. Also, da ist noch keine große Hoffnung. Es kann sein, dass es in zwanzig Jahren geht, aber da wird es zu spät sein.

Was muss sich also ändern?

Solche Dinge, wie dass Unmengen an Geld in die wachsende fossile Industrie fließen. Die Finanz- und Subventionsströme müssen völlig umgekehrt werden. Das ist scheinbar sehr schwierig. In der EU hat man es versucht. Aber dann hat man Tausende von Bauern auf der Straße gehabt. Die, die es am meisten treffen wird. Das ist sehr kurzsichtig von den Landwirten. Die sollten sagen: Gebt uns das Geld und wir werden etwa große Flächen Renaturieren, das wäre eine große Schutzmaßnahme vor Klimafolgen. Wenn sie es gut bezahlt kriegen, werden es die Bauern machen. Hyperventilierende Reaktionen wie "Wir sind dagegen und fahren mit Traktoren nach Brüssel", die bringen nichts.

Sie sind Glaziologe: Was können wir von Gletschern lernen?

Unsere haben eine starke Symbolwirkung, weil sie so dramatisch reagieren. Man sieht die Veränderungen rasch, das ist ein großes Warnsignal. Die Gletscher, die wir noch haben, die haben wir schon zerstört, die haben im jetzigen Klima schon keinen Platz mehr. In zwanzig, dreißig Jahren wird es in den Ostalpen keine Gletscher mehr . Und so wird es vielen Gletschern auf der Erde gehen. Auf der anderen Seite gibt es Gegenden, wo sie im Wasserhaushalt eine große Rolle spielen, etwa in Innerasien oder entlang der Küste in Südamerika.

Es gibt weiterhin viele Menschen, selbst in der Politik, die den menschengemachten Klimawandel in Zweifel ziehen. Was antworten Sie diesen?

Das ist schon eine nicht ganz unnachvollziehbare Reaktion. Wenn die Bedrohung zu komplex und zu kompliziert wird, dann stecke ich den Kopf in den Sand. Und da gibt es jede Menge Prediger, die irgendeinen Unsinn predigen, den man leicht widerlegen könnte. Aber diese Menschen sind in ihrer Angst, ihrer Panik, ihrer Aggression, die entsteht, nicht mehr fähig, zuzuhören. Das erlebe ich immer wieder. Da muss man sagen: Okay, ich kann nicht helfen. Ich konzentriere mich auf jene, die sich informieren wollen, mehr wissen wollen und tun wollen, was sie können. Aber wer banale physikalische Zusammenhänge nicht wahrnehmen will, dann nützt der ganze Aufwand nichts mehr.

Was kann jeder einzelne tun?

Ich habe kürzlich einen sehr schönen Spruch gehört: Wir müssen die Erde nicht retten, wir müssen nur aufhören, sie täglich kaputt zu machen. Da ist sehr viel drinnen. Und es stehen große Wahlen an. Da ist jede Stimme viel wert.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner