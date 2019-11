„Wir müssen den Sack endlich einmal zumachen“

„Wir haben in Kärnten wirklich gut gespielt, haben gegen den Tabellenführer die besseren Chancen gehabt und leider das 2:0 nicht erzielt“, sagt Jochen Fallmann, Trainer des SKU Amstetten, nach dem 1:1 in Klagenfurt. David Peham hatte die beherzt kämpfenden Mostviertler in der 62. Minute per Elfmeter in Führung gebracht, nachdem er zuvor im Strafraum unsanft am Torschuss gehindert worden war. Danach war von den schockierten Hausherren, die vor der Pause einen Lattentreffer verzeichnet hatten, nur noch wenig zu sehen. Auf Amstettner Seite ließen jedoch Peham und Patrick Puchegger hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt. Die Strafe folgte in der 90. Minute: Der eingewechselte Petar Zubak verhinderte per Kopf die erste Saisonniederlage der Kärntner.

„Für mich sind es zwei verlorene Punkte“, sagt Fallmann, „wir müssen in solchen Spielen endlich einmal den Sack zumachen. So aber sitzt du nach toller Leistung in der Kabine und bist niedergeschlagen.“

Die Mostviertler sind nun seit vier Spielen ungeschlagen und liegen mit 16 Punkten auf dem zehnten Tabellenrang. Fallmann: „Die Liga ist ungemein ausgeglichen. Ein Sieg täte wieder einmal gut.“

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at