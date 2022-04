"Wir möchten eine neue Essenskultur nach Steyr bringen"

Noch sind die Fenster und Türen der Immobilie in der Fußgängerzone beim Steyrer Stadtplatz mit braunem Papier beklebt. "Pushi" steht in großen Lettern an der Fensterscheibe und die Passanten können nur rätseln, was sich in den Gewölben des ehemaligen Schmuckgeschäfts verbergen könnte. "Bei unseren Reisen waren wir immer begeistert von Poké Bowls, denn sie sind ein gesundes und leichtes Essen für zwischendurch. Bei uns in Steyr gibt es derzeit noch kein Lokal, das solche Gerichte anbietet", sagen Jenny Kammerhofer (32) – die Bloggerin ist auch bekannt unter dem Namen jennyloveslove – und Denis Rosca (30). Seit 2021 haben die beiden schon an ihrem Projekt "Pushi" getüftelt, Mitte Mai soll es nun endlich Wirklichkeit werden.

Auf einer Fläche von 86 Quadratmetern in der Engen Gasse 29 finden derzeit noch die Umbauarbeiten statt. Hell und gemütlich soll der Gastraum, der mit etwa acht Sitzplätzen ausgestattet sein wird, gestaltet werden. "Eigentlich planen wir, dass die Leute unsere Gerichte in der Mittagspause oder nach der Arbeit mitnehmen. Gerne begrüßen wir die Gäste auch in unseren Räumlichkeiten. Wir möchten aber eine Kleingastronomie bleiben", sagt Rosca.

Frisches Gemüse aus regionalem Anbau, beste Proteinquellen aus Lachs, Hühnerfleisch und mariniertem Tofu und dazu Reis – das werden die Hauptbestandteile der Poké Bowls, die bei Pushi angeboten werden. Gemeinsam mit einem befreundeten Koch wurden spezielle Soßen kreiert, die täglich frisch zubereitet werden. "Wir haben zu Hause alles durchprobiert, um zu testen, welche Zutaten zusammenpassen. Wir möchten uns hier verwirklichen und eine neue Esskultur nach Steyr bringen", sagt Kammerhofer.

Nur beste Rezepturen

Aber auch diejenigen, die auf der Suche nach etwas Süßem sind, kommen bei Pushi auf den Geschmack: "Wir bieten auch Acaí Bowls an, die wir in Zusammenarbeit mit Superfood Deli aus Wien kreiert haben", sagt Rosca. Dazu werden auch Bio-Getränke und ein herrlicher Acaí-Kaffee angeboten.

Was aber steckt nun genau hinter dem Namen "Pushi"? "Ursprünglich wollten wir eine Sushi-Bar in Steyr eröffnen, doch zahlreiche asiatische Köche sind in der Corona-Zeit wieder in ihre Heimat zurückgekehrt", sagt die Bloggerin. "Ich wollte eine Kreation zwischen ,Pink‘ und ,Sushi‘ als Namen für das Lokal und daraus wurde ,Pushi‘. Statt einer Sushi-Bar wurde es nun der Plan B", sagt Kammerhofer, die dank ihrer Mutter bereits Erfahrung in der Gastronomie gesammelt hat. "Meine Mama hat lange Zeit eine Almhütte betrieben und wir haben beide dort geholfen, also kennen wir uns aus und freuen uns, wenn unser Projekt bald wirklich anläuft", sagt die Bloggerin aus Wolfern.