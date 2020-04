Als Gründer der "Allianz für Kinder" hält der Steyrer Arzt Michael Schodermayr in Armenhäusern wie in Moldawien Sprechstunden ab und fliegt die Minderjährigen, die in ihrer Heimat keine Heilungschance haben, zu Operationen in Österreich aus. Vielleicht hat er von diesen Auslandseinsätzen seine hohe Wertschätzung gegenüber unserem Gesundheitssystem, das Schodermayr auch während der Corona-Pandemie als eines der besten betrachtet.