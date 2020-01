Vor der vergangenen Gemeinderatswahl vor fünf Jahren mussten sich manche als Whistleblower verdächtigte Aschbacher rechtfertigen, dem Nachrichtenmagazin "Profil" nichts verraten zu haben. Dabei waren die Verfilzungen in der Gemeindestube alles andere als ein Geheimnis: Die Prüfer des Landes NÖ hatten in ihren Berichten wiederholt gerügt, dass Aufträge freihändig vergeben wurden – obendrein an einen Unternehmer, der selbst für die VP im Gemeinderat saß.