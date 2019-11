Peham erzielte gegen den GAK seinen zehnten Ligatreffer

Auch in der letzten Runde des Grunddurchganges konnte der SKU Amstetten in Graz den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen bestätigen. Die Mostviertler gingen gegen den GAK in der 16. Minute durch David Peham in Führung, ein weiterer Treffer des Torjägers wurde wegen Foulspiels aberkannt. Die Ausbeute des ehemaligen Vorwärts Steyr-Spielers ist dennoch beachtlich: In den 15 Begegnungen im Herbst brachte er es auf zehn Tore und ist damit hinter dem Lustenauer Ronivaldo sowie Ercan Kara vom SV Horn Dritter.

Zurück aber zum Spiel in Graz: Die Hausherren kamen noch vor der Pause durch Gerald Nutz zum Ausgleich (40.), fast postwendend stellte Kofi Schulz mit seinem Treffer zum 1:2 (44.) die alte Rangordnung wieder her. Gleich nach Wiederbeginn glichen die Grazer, die in der Tabelle zu Amstetten aufschließen wollten, wieder aus: Benjamin Rosenberger traf zum 2:2 (46.). Nach der roten Karte für Alexander Kogler (58.) spielten die Mostviertler eine halbe Stunde in Überzahl. Der GAK verteidigte aber geschickt, es blieb beim Remis.

Trainer Jochen Fallmann: „Wir haben die Möglichkeiten gehabt, um zu gewinnen. Aber der Punkt geht in Ordnung.“ Die Mostviertler beendeten die Hinrunde damit auf Rang 8 mit 20 Punkten.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at