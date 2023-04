"Wir erleben auch einen Klimawandel bei den Menschen"

Fritz Steinparz (61) ist Obmann des Leichtathletikclubs (LAC), Organisator von unzähligen Volksläufen und Mister Laufsport in der Region. Am 13. Mai findet der Schlossparklauf für Kinder statt. Bereits am Wochenende feuert er als Zuschauer die tausenden Teilnehmer beim Linz-Marathon an. Zuvor hat er mit der Steyrer Zeitung über den Wandel von Werten, tollpatschige Kinder und seinen eigenen Antrieb gesprochen.