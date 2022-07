"Wir bereiten schon die Pride 2023 vor"

Deutlicher hätte der Unterschied nicht sein können: Während Sonntag für Sonntag die Gegner der Corona-Maßnahmen lärmend, trommelnd und trillernd durch Steyr ziehen, spazierte Samstagnachmittag eine bunte Menge von 600 Teilnehmern mit Regenbogenfahnen friedlich vom Museum Arbeitswelt über die Promenade und den Stadtplatz wieder retour zum Ausgangspunkt. Ihr Anliegen: Respekt und Verständnis für die LGBTQIA*-Community (Anm.: lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle/Transgender-, queere, intersexuelle und asexuelle Menschen) einzufordern. Diese ist nach wie vor in Teilen der Gesellschaft von Diskriminierung und Ausgrenzung betroffen. Doch Vielfalt müsse akzeptiert werden, so Sabine Gamsjäger vom Dominikanerhaus: "Ich sehe Parallelen zu den 60er-Jahren, als die sexuelle Revolution aufkam."

Die Pride Parade fand nicht nur erstmals in Steyr, sondern auch erstmals außerhalb einer Landeshauptstadt statt. Dementsprechend stolz und überwältigt vom Zuspruch war Georg Stimeder. Der SP-Gemeinderat hatte die Steyr Pride gemeinsam mit seiner Parteikollegin Stadträtin Katrin Auer, den beiden Grünen-Gemeinderätinnen Ruth Pohlhammer und Julia Greger sowie der HOSI Linz, dem YOUnited-Team und der Katholischen Jugend organisiert: "Dieses Gedankengut sollte längst selbstverständlich sein." Nur ein Pride-Tag sei für dieses Anliegen aber zu wenig, daher habe Steyr einen ganzen Pride-Monat ausgerufen. "Und im kommenden Jahr werden wir all das ganz sicher wiederholen." Dass die Situation für große Teile dieser Community sehr beschwerlich sei, bekräftigt auch Pohlhammer: "Aber jeder soll sich so entfalten dürfen, wie er das möchte, allerdings in gegenseitigem Respekt."