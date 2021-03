Wintertriathlon: Wahl-Dietacherin startet bei der WM

An diesem Wochenende will die seit einem Jahr in Dietach lebende Spitzensportlerin bei der WM in Andorra aber mehr. Sie will nach zwei Mal EM-Silber und zehn Staatsmeistertiteln endlich auch bei einer Weltmeisterschaft in Gold glänzen.

"Derzeit ist es hier in Andorra noch frühlingshaft warm", berichtet Slavinec. Schnee sei sogar im auf 2000 Meter Höhe liegenden Wettkampfareal aktuell Mangelware: "Die Veranstalter versuchen aber wirklich alles und schaffen seit Mittwoch Abend ununterbrochen Schnee per Lkw heran."

Für das Wochenende sei jedoch ein Wetterumschwung mit Schnee und Sturm angekündigt. "Hier im Hochgebirge könnte das eine echte Challenge werden", sagt die 30-Jährige, die sich bereits seit Dienstag in Andorra akklimatisiert.

