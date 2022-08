Winnetou reitet zum letzten Mal

Der Klassiker wird am Mittwoch, 10. August, um 21 Uhr im Hof des Citykinos Steyr gezeigt. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung in den Kinosaal verlegt.

Im letzten Teil der Winnetou-Filmreihe treten der Häuptling der Apachen und sein Blutsbruder Old Shatterhand einmal mehr gegen Gesetzlose an, die sich am "Krieg zwischen Roten und Weißen" bereichern wollen. Die Banditen werden zwar besiegt, doch der Preis für den Frieden ist ein hoher. Besucher, die im passenden Outfit erscheinen, können ein historisches Buch von Karl May gewinnen.