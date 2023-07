Windräder sind für die FP nur eine "grüne Träumerei"

Unrealistisch und unausgegoren – so bezeichnet der Pettenbacher Vizebürgermeister und FP-Landesparteisekretär Michael Gruber "grüne Träumereien", auf dem Höhenrücken ausgehend vom Baum mitten in der Welt mehr als ein Dutzend Windräder zu errichten. Wie in den OÖN exklusiv zu lesen, wäre dies für den Kremsmünsterer Gemeindevorstand Otto Bauer von den Grünen ein wertvoller Beitrag zu einer Energieunabhängigkeit des Stiftsortes.