Windischgarstner Hof: 24 Monate Haft für Hotelier

Die Erinnerungsfotos im Gästebuch, als Roberto Blanco Bockbier zapfte und Schlagersänger Bata Illic bei knisterndem Kaminfeuer eine Weihnachtsshow für TV Luxemburg aufzeichnete, sind schon etwas verblasst. Die Zeiten, in denen der Windischgarstner Hof inmitten von Bergfrieden und Waldesruh ein touristischer Platzhirsch war, sind längst vorbei. Stattdessen wurde auch noch lange nach der Pleite im Jahr 2016 und der neuerlichen Insolvenz zwei Jahre später um das Geld gestritten. Dem Weiterbetrieb das Genick gebrochen habe, dass das Finanzamt wegen 35.000 Euro Steuerschulden Insolvenzantrag gestellt habe, obwohl ihm gleichzeitig eine Gutschrift über 40.000 Euro zugestanden worden sei.

Die Variante vom sturen Finanzamt, das damals den Hotelbetrieb abermals in die Zahlungsunfähigkeit getrieben habe, erlitt jetzt einen Dämpfer: Thomas S. wurde vom Staatsanwalt wegen betrügerischer Krida und der Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen vergangene Woche bei einem Strafprozess am Landesgericht Steyr angeklagt. Für Richter Wolf-Dieter Graf war es bewiesen, dass Thomas S. bei anstehenden Gläubigerforderungen mit den Firmen "TSS Medical & Hospitality GmbH" und S. P. Moritz Liegenschafts- und Beteiligung GmbH Schindluder getrieben hätte. Dem Geschäftsführer wurde vorgeworfen, dass er sich trotz knapper Firmenkasse zu üppige Privatentnahmen genehmigt habe. "Laut Gericht sind 450.000 Euro Schaden entstanden", sagte der Sprecher des Landesgerichtes, Richter Christoph Mayer. Nach der Urteilsverkündung nahm Thomas S. die Strafe an – 24 Monate Haft, davon acht Monate unbedingt –, nur gegen die Höhe der Entschädigung (413.000 Euro) legte er Berufung ein. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Windischgarsten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at