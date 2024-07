Monaco und Hütter sind da: Windischgarsten atmet den Duft der Champions League

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 ist Geschichte. Doch die Fußballfans der Region müssen nicht lange auf den nächsten sportlichen Leckerbissen warten. Vor allem müssen sie nicht weit fahren. Gestern checkte die AS Monaco mit Erfolgstrainer Adi Hütter im Dilly-Resort in Windischgarsten ein. Wie schon das österreichische Nationalteam vor der Europameisterschaft bereiten sich auch die Starkicker aus dem Fürstentum bei einem Trainingslager auf die anstehenden Aufgaben vor. Der Gesamtmarktwert der Mannschaft aus Monaco beträgt 377 Millionen Euro.

Im Falle der AS Monaco heißen die Aufgaben Ligue 1 und Champions League. Höhepunkt des einwöchigen Camps wird am Samstag ein Testspiel gegen den österreichischen Meister Sturm Graz sein, der ebenfalls ein Fixticket für die diesjährige Champions-League-Saison hat. Das Spiel findet in der Dana-Arena in Windischgarsten statt und startet am Samstag um 18 Uhr.

"Die Besucher dürfen sich sicherlich auf ein hochklassiges Spiel freuen. Die Mannschaften werden knapp einen Monat vor Beginn der Meisterschaft erstmals den Ernstfall proben", sagt Gastgeber Horst Dilly, der von den Qualitäten beider Teams überzeugt ist. Im Kader der Monegassen stehen bekannte Spieler wie die Schweizer Breel Embolo, Denis Zakaria und Stürmerstar Folarin Balogun, der einen Marktwert von 30 Millionen Euro hat.

Von Straßburg bis Nizza

Die AS Monaco ist bei weitem nicht der erste Club, der diesen Sommer seine Saisonvorbereitung im Garstner Tal absolviert. Erst am Sonntag ist die Mannschaft von Racing Straßburg abgereist. Die Elsässer waren erstmals im Dilly-Resort. "Sie waren hochzufrieden mit den Bedingungen und der Trainingswoche", sagt Dilly. Zuvor waren bereits 1860 München, der WAC, der rumänische Verein Cluj und der slowakische Meister Slovan Bratislava zu Gast. Nach der Abreise der Monegassen werden noch der OGC Nizza und der Serie-A-Aufsteiger Como mit dem Österreicher Matthias Braunöder ins Dilly-Resort kommen, wo sie mit zwei hauseigenen Trainingsplätzen perfekte Bedingungen vorfinden. (mini)

AS Monaco gegen Sturm Graz

Samstag, 20. Juli, 18 Uhr

Dana-Arena Windischgarsten

Tickets: www.dilly.at/gutscheine

