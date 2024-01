Willkommen im Club

Pünktlich zum Jahresbeginn bringt der Dilettanten-Theaterverein 1812 Kremsmünster sein neues Stück "Der Club der Hypochonder" von Meggie W. Wrightt in der Regie von Judith Fuderer heraus. Premiere war zu Silvester, weitere Aufführungen gibt es am 6., 7., 12., 13., 14., 19. und 26. Jänner sowie am 3., 9. und 11. Februar.

Zum Inhalt: Leo ist ein Antiquitätenhändler. Er wohnt mit seinem Bruder Tom in einer großen Wohnung in der Stadt. Sein Partner Ben hat ihn vor einem Jahr verlassen. Seit einiger Zeit wohnt auch Ken, ein Freund von Tom, in Leos Wohnung, weil er in Scheidung lebt. Seine Frau Pam betrügt ihn mit Vito, einem Italiener. Tom ist ein Frauenheld, der sein Leben genießt und sich nicht fest binden will. Durch das Zusammenleben der drei Männer verstärkt sich deren Hang zum Hypochonder enorm. Als überraschend eine der jungen Freundinnen von Tom auftaucht, ändert sich viel in dem Männerhaushalt …

Karten für das Stück gibt es zum Preis von 17 Euro unter: www.theaterverein-kremsmuenster.at

