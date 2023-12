"Wildes Wasser" beim Umspannwerk

Die Mundart-Band "Die Seer" macht nächstes Jahr bei ihrer Abschiedstournee am 22.Juni vor der Felsenkulisse des unteren Steinbruchs des Mollner Bauunternehmers Bernegger Station. Das Großkonzert auf dem Firmenareal ist neben einem Gastspiel am 4. Dezember im Linzer Brucknerhaus der einzige Zwischenhalt der Musikgruppe, die am 22. Dezember ihr Lebewohl von den Fans im Wiener Konzerthaus krönt.