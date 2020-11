Wilderermuseum neben Wildbretfirma

In Gottes Namen hat der Soziologe und Begründer des St. Pankrazer Wilderermuseums Roland Girtler zu der Übersiedlung seinen Sanktus gegeben. Die Schau über die Bergrebellen mit ihren rußgeschwärzten Gesichtern, die zur damaligen Landesausstellung in den Eisenwurzeln gegründet worden war, stand eigentlich auf dem Gemeindegebiet von Klaus an der Pyhrnbahn im Schatten eines Nachbarschaftsstreites. Nicht nur wegen des Coronavirus war das Museum über die Geschichte der Wilderei in der Region heuer meistens geschlossen, nachdem die Besucherzahlen von jährlich 12.000 auf nicht einmal die Hälfte abgesunken waren.

Jetzt soll ein Umzug nach Roßleithen frischen Schwung und die Besucherzahlen wieder nach oben bringen. Der St. Florianer Bauunternehmer Hermann Hofmeister, der auch Jäger ist, will eine Metzgerei für Wildbret errichten und nebenan ein Holzfällerdorf mit Blockhütten, in denen das Wilderermuseum untergebracht werden soll. Hofmeisters Elan ging Girtler zu weit, den Vertragsentwurf des Unternehmers zerriss er. "Das werde ich nie unterschreiben", schäumte der Professor.

Tatsächlich hätte Hofmeister, wie er es in dem Vertrag festgelegt hätte, nach dem Wilderermuseum gegriffen, indem er sich selber zum neuen Obmann des Trägervereines bestimmte. Für Girtler ein unüberwindbares Hindernis: "Nein und nochmals nein: Das Wilderermuseum darf kein Privatmuseum werden." Hofmeister – "ich habe mich nur als Notnagel ins Spiel gebracht" – hat sich nun vom Möchtegern-Besitzer zum Mäzen gewandelt: Er werde, ohne weitere Absichten, gratis Mitarbeiter als Museumsführer abstellen. "Damit sind alle Beteiligten zufrieden", fasst Klaus’ Bürgermeister Rudolf Mayr zusammen, "das Museum hat Zukunft und bleibt in der Region."

