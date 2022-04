Wienerlieder im Museum Arbeitswelt

Im Juli jährt sich der Geburtstag des in Wien geborenen Chansonniers Georg Kreisler zum 100. Mal. Berühmt und gefürchtet war er wegen seines schwarzen Humors. Lieder wie "Tauben vergiften" gingen in die österreichische Musikgeschichte ein. Heute, Freitag, um 19.30 Uhr lässt ihn das Quintett rund um Willi Landl und Michael Hornek musikalisch im Museum Arbeitswelt hochleben.

Nicht nur auf der Bühne war der in Wien geborene US-amerikanische Dichter, Sänger und Komponist Georg Kreisler, der 22. November 2011 im Alter von 89 Jahren verstarb, zeitlebens bissig und sarkastisch. Der Nachwelt blieb er vorwiegend als Sänger und Komponist in Erinnerung. "Man schreibt doch Böses, um das Gute zu bewirken. Es kann keine Rede davon sein, dass böse ist, wer so schreibt", beschrieb sich Kreisler einst selbst. Er bezeichnete sich selbst immer als "Fortgeher": Wenn es ihm irgendwo nicht mehr gefiel, ging er woandershin. Kunst, Sprache und Musik waren ihm Heimat genug. Und sie waren Instrumente, um seine politischen Botschaften gegen Autorität und Diktatur auszudrücken.

Das Quintett mit Nika Zach (Gesang), Angelika Hagen (Violine, Textkonzept), Michael Hornek (Piano), Willi Landl (Gesang) und Andi Schreiber (Violine, Viola) spielt heute im Museum Arbeitswelt Hits wie "Alles nicht wahr", "Tauben vergiften" oder "Der Staatsbeamte" in neuer Fassung.