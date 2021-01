Wiener zeigte alle Steyrer Schulen an

Der 54-jährige Wiener Konstantin H. hat anscheinend viel Zeit, um eine 232 Seiten lange Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Linz zu schreiben. In dem Konvolut werden auch alle Schulen in Steyr beschuldigt, wobei die Vorwürfe von "Misshandlung von Schutzbefohlenen" infolge der Maskenpflicht bis zu "eigenmächtigen Heilbehandlungen" durch die Corona-Maßnahmen reichen.

Zusätzliche Scherereien hatte die Direktorin der ImPuls Schule, Astrid Thurner. Ein Vater hatte die abstrusen Vorwürfe des Anzeigers geteilt und mit einem Rundbrief andere Eltern von Schülern und Schülerinnen verstört. "Wir haben dann entsprechende Aufklärungsarbeit geleistet", sagte Thurner. Keinen Zweifel daran, dass die Lehrkräfte das Bestmögliche für die Gesundheit der Kinder tun, hegt die Staatsanwaltschaft. Eine Sprecherin der Anklagebehörde in Linz teilte den OÖN mit, dass keine Ermittlungen eingeleitet worden seien und die absurde Anzeige verworfen worden sei.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at