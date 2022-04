Wiener Sängerknaben gastieren in Wartberg

Endlich wieder das Gemeinschaftserlebnis bei einem Konzert erleben – das ist bei den Wiener Sängerknaben nach zahlreichen coronabedingten Konzertabsagen wieder möglich. Mit ihrem Programm "Together – nur zusammen kann man etwas bewegen" sind die vier Tourneechöre der Wiener Sängerknaben in ganz Österreich und Liechtenstein wieder unterwegs.

Am 30. April treten die jungen Gesangstalente auch in Oberösterreich auf – und zwar um 14 und um 17 Uhr in der Pfarrkirche Wartberg an der Krems. Die Karten für das Konzert sind unter union-wartberg.at sowie in der Trafik Eiler in Wartberg erhältlich.