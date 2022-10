Wiener Dudler in Spital

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause öffnet Johanna Kemetmüller in Spital/P. ihre Räumlichkeiten wieder für die Kultur. Seit 34 Jahren punktet die engagierte Kulturaktivistin und Konditormeisterin neben den üblichen Gastspielangeboten mit speziellen Vorpremieren nach dem Motto: "Große Namen im kleinen Kreis". Damit bereichert sie die Kulturszene nicht nur in Spital.

Am Sonntag, 23. Oktober, knüpft Kemetmüller dort an, wo sie pandemiebedingt aufhören musste: Agnes Palmisano tritt mit ihrer Combo und dem Titel "In mein Heazz" beim Kemetmüller auf. Die Königin des Wiener "Dudlers" ist nicht nur eine Meisterin ihres Faches, sondern zählt seit Jahren zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Palmisano liebt die Hintergründe, Untergründe und Abgründe der Wiener Musik – keine ihrer Facetten bleibt da unenthüllt: Mit schlafwandlerischer Sicherheit singt sie quer durch alle Genres. Manche Lieder sind 200 Jahre alt und wirken zeitlos aktuell, andere sind neu und aus eigener Feder.

Karten sind erhältlich unter: info@kemetmueller.com