Wiener beim Abstieg vom Törlspitz von Stein verletzt

Der Wiener hatte am mit seinem Begleiter den sogenannten Törlspitz bei der Kremsmauer bestiegen. Gegen 15 Uhr löste sich in der Falkenmauer ein Stein, der den 35-Jährigen am Oberkörper verletzte. Er konnte zunächst nicht mehr weiter, weshalb er die Bergrettung verständigte. "Nach einer kurzen Erholungspause war der Wanderer dann doch wieder in der Lage mit starken Schmerzen weiter zu gehen", berichtet die Polizei. Bei der Gradnalm traf der Verletzte auf die Bergretter. Er wurde erstversorgt und anschließend ins Spital nach Kirchdorf gebracht.