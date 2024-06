Wiener (63) bei Wanderung zur Schaumbergalm schwer verletzt

Eine an sich gemütliche Almwanderung hat für einen 63-jährigen Wiener am Samstag im Krankenhaus geendet. Trotz des denkbar schlechten Wetters hatte sich der Mann gemeinsam mit einem 64-jährigen Einheimischen vom Bodinggraben aus auf den Weg zur auf etwa 1150 Metern Seehöhe gelegenen Schaumbergalm gemacht. Der Regen wurde ihm dabei zum Verhängnis: Auf etwa 790 Metern Seehöhe rutschte der 63-Jährige auf dem nassen Untergrund aus, verlor das Gleichgewicht und stürzte über einen Hang.

Laut Polizei zog er sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er nicht mehr selbstständig weitergehen konnte. Sein Begleiter verständigte via Notruf die Einsatzkräfte. Der Bergrettungsdienst kam dem Verletzten zu Hilfe. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Wiener in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am späten Samstagnachmittag mit.

