Wien-Wochenende brachte Vorwärts und Amstetten nichts ein

Für Vorwärts bleibt nach der Begegnung mit den Amateuren der Wiener Austria die Erkenntnis, dass das Momentum bei Auswärtsspielen nicht auf Seiten der Steyrer liegt. Kevin Sostarits hatte in der 6. Minute mit einem Lattenpendler Pech, dann ging die Partie in die Gegenrichtung. Die jungen Veilchen verwerteten im Gegensatz zu den Gästen bereits ihre erste Torchance – Drame erzielte nach Hereingabe von Polster das 1:0 – und schufen nach einem verwandelten Elfmeter (Vucic, 59.) klare Verhältnisse. SKV-Trainer Daniel Madlener reagierte mit einem Dreifachtausch, die Schlussoffensive verlief sich aber zu oft ins Abseits. "Es hat einige Situationen gegeben, mit denen das Spiel in eine andere Richtung hätte gehen können", zog Madlener Bilanz, "aber leider bringen wir auswärts nicht die Energie auf den Platz, die wir zu Hause erzeugen." Das 0:3 aus Steyrer Sicht fiel dann in der 70. Minute aus einem Konter. Vorwärts steht jetzt in der Tabelle wieder tiefer im hinteren Mittelfeld.

Unterm Strich richtete die erste Niederlage bei der Vienna auf der Hohen Warte bei der gestrigen Sonntags-Matinee für den SKU Amstetten keinen Schaden an. Verfolger SV Horn verlor ebenso wie die Amstettner 0:2, weshalb Jochen Fallmanns Truppe weiterhin Tabellenführer bleibt. Peter Tschernegg hatte in der 60. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1 auf dem Fuß. Er vergab, Daniel Owusu machte dann in der 73. Minute den Sack für die Favoritner zu.