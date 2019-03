Wieder ein Tor in der Nachspielzeit: Am Dienstag muss endlich ein Sieg gelingen

STEYR. Der SK Vorwärts kassierte auch im Kellerduell gegen Horn den Ausgleich in der Nachspielzeit. Damit bleiben die Steyrer im Frühjahr weiterhin sieglos.

Geschichte wieder holt sich. Auch im Fußball. Wie schon im ersten Frühjahrsheimspiel gegen Liefering feierten die Fans auf der Tribüne den Erfolg ihrer Rot-Weißen, als es im Stadion plötzlich wieder mucksmäuschenstill wurde. Tabellennachbar Horn gelang in der Nachspielzeit der Ausgleich zum 1:1. Damit blieb der erhoffte Befreiungsschlag für den SK Vorwärts aus. Nach drei Remis und einer knappen Niederlage stecken die Steyrer weiterhin am Tabellenende fest. Nun muss im Nachtragsspiel am Dienstag (19.10 Uhr) daheim gegen Kapfenberg endlich ein Sieg gelingen.

Bänderriss von Gabriel

Mit zittrigen Beinen und voller Hose – so starteten die beiden Nachzügler Vorwärts und Horn vor 1700 Fans in dieses 6-Punkte-Kellerduell. Wobei es die Gäste aus Niederösterreich als Außenseiter mit zwei Frühjahrssiegen in der Tasche ein wenig lockerer angingen. Glücksgöttin Fortuna, Tormann Reini Großalber und Abwehrchef Lukas Gabriel – der sich später schwer verletzte – hielten den SKV aber im Spiel.

„Man hat von Anfang an gesehen, dass mit der Mannschaft etwas passiert ist und das Selbstvertrauen angeknackst ist“, sagte Trainer Gerald Scheiblehner nach dem Spiel, „Abstiegskampf ist nie schön. Meine Spieler haben ihre Sache dennoch gut gemacht und hätten den Sieg verdient gehabt. Irgendwann kommt das Glück wieder zurück.“

Auch Vorwärts bot sich eine Reihe an Chancen: Ahmadou Sanou vergab in den Anfangsminuten, nach dem Wechsel perfektionierte vor allem Jefte Betancor seine Rolle als Chancentod. Nachdem ein Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde, versetzte Bojan Mustecic die Rot-Weißen samt Anhang in kollektiven Freudentaumel. Doch nach dem 1:0 (79.) vergaben die Steyrer drei Top-Chancen auf das 2:0, die Strafe folgte in Minute 92: Miroslav Milosevic zirkelte einen Freistoß zum Ausgleich ins Kreuzeck.

Ein Remis, das weder Horn noch Vorwärts im Abstiegskampf hilft.

