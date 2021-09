Seit der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag – es poppten zwei Coronafälle auf, mehrere Mandatare waren zuvor beim Rotkreuzfest mit gleich sieben Fällen und galten daher als K2-Kontaktpersonen – hat sich in Steyr einiges verändert. Bereits am Sonntag wurde in einem Magistratsrundschreiben die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske im Dienstbetrieb vorgeschrieben.